Матч завершен
Тун
Тун
2:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
23 июля 2015, 20:03 МСК
23.07.2015, 20:03 МСК
четверг
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