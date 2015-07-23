Матч завершен
Габала
Габала
2:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Чукарички
Чукарички
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
23 июля 2015, 19:00 МСК
23.07.2015, 19:00 МСК
четверг
Составы