Матч завершен
Нымме Калью
Таллин
0:2
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Вадуц
Вадуц
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
23 июля 2015, 19:00 МСК
23.07.2015, 19:00 МСК
четверг
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