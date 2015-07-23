Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
2:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Кайрат
Алматы
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
23 июля 2015, 18:00 МСК
23.07.2015, 18:00 МСК
четверг
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