Матч завершен
КР Рейкьявик
Рейкьявик
0:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
16 июля 2015, 22:15 МСК
16.07.2015, 22:15 МСК
четверг
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