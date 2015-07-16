Матч завершен
Чукарички
Чукарички
1:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Габала
Габала
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
16 июля 2015, 21:30 МСК
16.07.2015, 21:30 МСК
четверг
Составы