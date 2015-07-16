Матч завершен
Вадуц
Вадуц
3:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Нымме Калью
Таллин
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
16 июля 2015, 20:45 МСК
16.07.2015, 20:45 МСК
четверг
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