Матч завершен
Кайрат
Алматы
3:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
16 июля 2015, 17:45 МСК
16.07.2015, 17:45 МСК
четверг
Составы