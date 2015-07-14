Матч завершен
Мольде
Мольде
5:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Пюник
Ереван
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
14 июля 2015, 21:00 МСК
14.07.2015, 21:00 МСК
вторник
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