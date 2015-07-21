Матч завершен
Линкольн
Гибралтар
0:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
21 июля 2015, 21:45 МСК
21.07.2015, 21:45 МСК
вторник
Составы