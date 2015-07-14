Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
1:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Линкольн
Гибралтар
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
14 июля 2015, 20:30 МСК
14.07.2015, 20:30 МСК
вторник
Составы