Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
1:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
22 июля 2015, 21:30 МСК
22.07.2015, 21:30 МСК
среда
Составы