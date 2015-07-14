Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
0:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
14 июля 2015, 21:00 МСК
14.07.2015, 21:00 МСК
вторник
Составы