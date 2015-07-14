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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
0:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов,
2 раунд
14 июля 2015, 21:00 МСК
14.07.2015, 21:00 МСК
вторник
Составы