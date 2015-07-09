Матч завершен
Абердин
Абердин
0:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Шкендия
Тетово
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
9 июля 2015, 21:45 МСК
9.07.2015, 21:45 МСК
четверг
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