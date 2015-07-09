Матч завершен
Чукарички
Чукарички
0:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Домжале
Домжале
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
9 июля 2015, 21:30 МСК
9.07.2015, 21:30 МСК
четверг
Составы