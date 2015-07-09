Матч завершен
Сутьеска
Никшич
2:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Дебрецен
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
9 июля 2015, 18:30 МСК
9.07.2015, 18:30 МСК
четверг
Составы