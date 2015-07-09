Матч завершен
Кайрат
Алматы
2:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
9 июля 2015, 17:00 МСК
9.07.2015, 17:00 МСК
четверг
Составы