Матч завершен
Шэмрок Роверс
Дублин
3:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Прогрес
Нидеркорн
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2015, 22:00 МСК
7.07.2015, 22:00 МСК
вторник
Составы