Матч завершен
Корк Сити
Корк
1:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
КР Рейкьявик
Рейкьявик
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
2 июля 2015, 21:45 МСК
2.07.2015, 21:45 МСК
четверг
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