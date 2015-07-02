Матч завершен
Европа
Гибралтар
0:6
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Слован
Братислава
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
2 июля 2015, 20:30 МСК
2.07.2015, 20:30 МСК
четверг
Составы