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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 19
Смолов 47
Смолов 67
3:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
11 мая 2016, 19:30 МСК
11.05.2016, 19:30 МСК
среда
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
15
Марков
Николай Марков
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
15
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
90
Смолов
Федор Смолов
19'
47'
67'
19', 47', 67'
90
14
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
88
Синицын
Андрей Синицын
17
Калешин
Виталий Калешин
98
Петров
Сергей Петров
18
Быстров
Владимир Быстров
8
Газинский
Юрий Газинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
9
Ари
Ари
Крылья Советов
мин
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
16
Симайс
Жерон Симайс
90
6
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
20
Померко
Алексей Померко
68
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
45
Концедалов
Алексей Концедалов
10
Чочиев
Алан Чочиев
18
Яхович
Адис Яхович