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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Яхович 52
Яхович 66
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
21 нояб. 2015, 14:00 МСК
21.11.2015, 14:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
60
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
71
23
Миланов
Георгий Миланов
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
5
Васин
Виктор Васин
91
Чернов
Никита Чернов
19
Цауня
Александр Цауня
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
6
Надсон
Надсон
90
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
7
Молло
Йоан Молло
90
20
Померко
Алексей Померко
90
18
Яхович
Адис Яхович
52'
66'
52', 66'
78
9
Чочиев
Алан Чочиев
86
16
Симайс
Жерон Симайс
90
Запасные
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
13
Конюхов
Евгений Конюхов
45
Концедалов
Алексей Концедалов
40
Божин
Сергей Божин
33
Родич
Милан Родич
5
Габулов
Георгий Габулов
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
2
Драгун
Станислав Драгун
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Садик
Берат Садик