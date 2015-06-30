Матч завершен
Прогрес
Нидеркорн
0:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Шэмрок Роверс
Дублин
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2015, 20:00 МСК
30.06.2015, 20:00 МСК
вторник
Составы