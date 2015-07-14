Матч завершен
Марибор
Марибор
1:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
14 июля 2015, 21:30 МСК
14.07.2015, 21:30 МСК
вторник
Составы