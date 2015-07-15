Матч завершен
Динамо
Загреб
1:1
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Фола
Эш
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
15 июля 2015, 22:00 МСК
15.07.2015, 22:00 МСК
среда
Составы