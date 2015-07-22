Матч завершен
Фола
Эш
0:3
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
22 июля 2015, 21:00 МСК
22.07.2015, 21:00 МСК
среда
Составы