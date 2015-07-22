Матч завершен
Дандолк
Дандолк
0:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
22 июля 2015, 21:45 МСК
22.07.2015, 21:45 МСК
среда
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