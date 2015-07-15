Матч завершен
БАТЭ
Борисов
2:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Дандолк
Дандолк
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
15 июля 2015, 20:30 МСК
15.07.2015, 20:30 МСК
среда
Составы