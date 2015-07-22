Матч завершен
Стьярнан
Гардабайр
1:4
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Селтик
Глазго
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
22 июля 2015, 22:15 МСК
22.07.2015, 22:15 МСК
среда
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