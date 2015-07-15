Матч завершен
Селтик
Глазго
2:0
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
Стьярнан
Гардабайр
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
15 июля 2015, 21:45 МСК
15.07.2015, 21:45 МСК
среда
Составы