Матч завершен
Мальме
Мальме
0:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Жальгирис
Вильнюс
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
15 июля 2015, 20:00 МСК
15.07.2015, 20:00 МСК
среда
Составы