Матч завершен
Милсами
Оргеев
2:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
21 июля 2015, 18:00 МСК
21.07.2015, 18:00 МСК
вторник
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