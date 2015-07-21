Матч завершен
ХИК
Хельсинки
1:0
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
21 июля 2015, 19:00 МСК
21.07.2015, 19:00 МСК
вторник
Составы