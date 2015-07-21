Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
5:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Хибернианс
Паола
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
21 июля 2015, 20:30 МСК
21.07.2015, 20:30 МСК
вторник
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