Матч завершен
Хибернианс
Паола
2:1
прошлый матч 1 : 5
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
14 июля 2015, 21:00 МСК
14.07.2015, 21:00 МСК
вторник
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