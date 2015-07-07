Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
4:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Б36 Торсхавн
Торсхавн
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
7 июля 2015, 21:00 МСК
7.07.2015, 21:00 МСК
вторник
Составы