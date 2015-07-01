Матч завершен
Б36 Торсхавн
Торсхавн
1:2
прошлый матч 1 : 4
Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
1 июля 2015, 21:00 МСК
1.07.2015, 21:00 МСК
среда
Составы