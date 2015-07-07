Матч завершен
Левадия
Таллин
1:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Крузейдерс
Белфаст
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
7 июля 2015, 19:00 МСК
7.07.2015, 19:00 МСК
вторник
Составы