Матч завершен
Крузейдерс
Белфаст
0:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Левадия
Таллин
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
30 июня 2015, 21:45 МСК
30.06.2015, 21:45 МСК
вторник
Составы