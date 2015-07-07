Матч завершен
Санта-Колома
Санта-Колома
1:2
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Линкольн
Гибралтар
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
7 июля 2015, 21:00 МСК
7.07.2015, 21:00 МСК
вторник
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