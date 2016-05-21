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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Жемалетдинов 28
Шкулетич 56
Жемалетдинов 66
3:0
Матч завершен
Мордовия
Саранск
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
21 мая 2016, 13:30 МСК
21.05.2016, 13:30 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
46
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
32
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
28'
66'
28', 66'
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
36
Баринов
Дмитрий Баринов
72
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
88
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
56'
56'
90
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
14
Чорлука
Ведран Чорлука
15
Логашов
Арсений Логашов
3
Касаев
Алан Касаев
8
Шешуков
Александр Шешуков
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
82
Махатадзе
Георгий Махатадзе
80
Кипиани
Николай Кипиани
Мордовия
мин
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
55
Нахушев
Руслан Нахушев
63
32
Ломич
Марко Ломич
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
71
Тишкин
Максим Тишкин
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
84
Власов
Олег Власов
80
15
Махмудов
Эмин Махмудов
90
8
Бобер
Антон Бобер
90
17
Дудиев
Аслан Дудиев
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
31
Запасные
89
Шебанов
Денис Шебанов
1
Чебану
Илья Чебану
3
Гапон
Евгений Гапон
33
Рыков
Владимир Рыков
40
Перендиа
Милан Перендиа
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
57
Навлетов
Руслан Навлетов
88
Иванов
Алексей Иванов
25
Шипицин
Евгений Шипицин
10
Игнатович
Павел Игнатович
13
Маркин
Михаил Маркин