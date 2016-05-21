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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Нобоа 30
Ерохин 50
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
21 мая 2016, 13:30 МСК
21.05.2016, 13:30 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
7
Кадыров
Халид Кадыров
71
23
Пирис
Факундо Пирис
90
8
Кен
Педро Кен
77
9
Садаев
Заур Садаев
65
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
4
Ояла
Юхани Ояла
9
Мохаммади
Милад Мохаммади
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
10
Кану
Кану
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
6
Адилсон
Адилсон
21
Кузяев
Далер Кузяев
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
90
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
24
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
30'
30'
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
64
20
Азмун
Сердар Азмун
70
Запасные
1
Покатилов
Стас Покатилов
77
Медведев
Никита Медведев
4
Терентьев
Денис Терентьев
8
Киреев
Игорь Киреев
89
Ерохин
Александр Ерохин
50'
8
Могилевец
Павел Могилевец
9
Канга
Каку Гуелор Канга
97
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
8
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
11
Бухаров
Александр Бухаров
32
Качарава
Ника Качарава