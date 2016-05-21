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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Пауревич 1
Игбун 12
Пауревич 69
3:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мельгарехо 9
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
21 мая 2016, 13:30 МСК
21.05.2016, 13:30 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
86
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
60
Зубарев
Владимир Зубарев
20
19
Пауревич
Иван Пауревич
1'
69'
1', 69'
90
31
Сысуев
Дмитрий Сысуев
78
11
Карлос
Диего Карлос
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
12'
12'
90
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
20
Тумасян
Денис Тумасян
17
Зинченко
Александр Зинченко
2
Филин
Александр Филин
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
87
Безденежных
Игорь Безденежных
10
Марсиньо
Марсиньо
Спартак
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
9'
9'
60
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
27
Зотов
Александр Зотов
73
45
Попов
Ивелин Попов
46
49
Джано
Джано
90
24
Промес
Квинси Промес
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
13
Гранат
Владимир Гранат
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Макеев
Евгений Макеев
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
5
Ромуло
Ромуло
87
Зуев
Александр Зуев
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе