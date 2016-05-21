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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 19
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
21 мая 2016, 13:30 МСК
21.05.2016, 13:30 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
70
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
63
Джалилов
Алишер Джалилов
33
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
49
Устинов
Виталий Устинов
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
88
Камболов
Руслан Камболов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
7
Портнягин
Игорь Портнягин
22
Дядюн
Владимир Дядюн
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
19'
19'
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
69
7
Тошич
Зоран Тошич
82
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
15
Широков
Роман Широков
17
Ткачев
Сергей Ткачев
19
Цауня
Александр Цауня
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко