Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Динамо
Москва
0:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 59
Кокорин 62
Кришито 90
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
21 мая 2016, 13:30 МСК
21.05.2016, 13:30 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
5
Дьяков
Виталий Дьяков
90
12
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
72
27
Денисов
Игорь Денисов
90
22
Соснин
Антон Соснин
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
86
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Бечирай
Фатош Бечирай
46
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
94
Лещук
Игорь Лещук
2
Морозов
Григорий Морозов
0
Сарамутин
Валерий Сарамутин
86
Левин
Владислав Левин
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
98
Терехов
Антон Терехов
88
Соломатин
Павел Соломатин
90
Обольский
Николай Обольский
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90'
90'
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
13
Нету
Луиш Нету
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
18
Жирков
Юрий Жирков
64
8
Юсупов
Артур Юсупов
79
8
Маурисио
Маурисио
90
70
Богаев
Дмитрий Богаев
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
62'
62'
85
22
Дзюба
Артем Дзюба
59'
59'
90
Запасные
51
Рудаков
Максим Рудаков
41
Кержаков
Михаил Кержаков
58
Зуев
Илья Зуев
52
Иванов
Андрей Иванов
89
Палиенко
Максим Палиенко
8
Саламатов
Никита Саламатов
40
Бавин
Юрий Бавин
92
Долгов
Павел Долгов
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев