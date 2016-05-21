Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
21 мая 2016, 13:30 МСК
21.05.2016, 13:30 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
29
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
63
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
16
Симайс
Жерон Симайс
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
10
Чочиев
Алан Чочиев
78
9
Бруно
Джанни Бруно
90
Запасные
1
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
88
Шильников
Виталий Шильников
45
Концедалов
Алексей Концедалов
93
Каленкович
Виталий Каленкович
20
Померко
Алексей Померко
9
Садик
Берат Садик
98
Визнович
Илья Визнович
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
25
Менса
Джонатан Менса
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
46
77
Тигиев
Георгий Тигиев
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
14
Бериша
Бернард Бериша
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
66
94
Боли
Янник Боли
90
Запасные
55
Помазан
Евгений Помазан
27
Дженетов
Мехти Дженетов
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
8
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев