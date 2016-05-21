Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
21 мая 2016, 13:30 МСК
21.05.2016, 13:30 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
29
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
63
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
16
Симайс
Жерон Симайс
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
10
Чочиев
Алан Чочиев
78
9
Бруно
Джанни Бруно
90
Запасные
1
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
88
Шильников
Виталий Шильников
45
Концедалов
Алексей Концедалов
93
Каленкович
Виталий Каленкович
20
Померко
Алексей Померко
9
Садик
Берат Садик
98
Визнович
Илья Визнович
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
25
Менса
Джонатан Менса
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
46
77
Тигиев
Георгий Тигиев
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
14
Бериша
Бернард Бериша
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
66
94
Боли
Янник Боли
90
Запасные
55
Помазан
Евгений Помазан
27
Дженетов
Мехти Дженетов
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
8
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев