Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Бруно 52
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Цакташ 89
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
15 мая 2016, 14:30 МСК
15.05.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
16
Симайс
Жерон Симайс
90
3
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
7
Молло
Йоан Молло
90
9
Бруно
Джанни Бруно
52'
52'
76
18
Яхович
Адис Яхович
90
Запасные
17
Лория
Георгий Лория
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
93
Каленкович
Виталий Каленкович
19
Бато
Шелдон Бато
9
Чочиев
Алан Чочиев
61
Кирица
Николай Кирица
9
Садик
Берат Садик
98
Визнович
Илья Визнович
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
64
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
89'
89'
90
7
Портнягин
Игорь Портнягин
80
99
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
20
Соболев
Владимир Соболев
63
Джалилов
Алишер Джалилов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Девич
Марко Девич
22
Дядюн
Владимир Дядюн