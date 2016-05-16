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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Боккетти 32
Мельгарехо 61
Промес 63
3:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
16 мая 2016, 19:30 МСК
16.05.2016, 19:30 МСК
понедельник
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
32'
32'
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
65
10
Промес
Квинси Промес
63'
63'
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
27
Ромуло
Ромуло
90
71
Попов
Ивелин Попов
74
49
Джано
Джано
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
61'
61'
84
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
13
Гранат
Владимир Гранат
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Макеев
Евгений Макеев
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
27
Зотов
Александр Зотов
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
87
Зуев
Александр Зуев
99
Зе Луиш
Зе Луиш
71
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
33
6
Адилсон
Адилсон
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
64
17
Мбенг
Аблае Мбенг
64
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
5
Плиев
Заурбек Плиев
4
Ояла
Юхани Ояла
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
10
Кану
Кану
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
23
Пирис
Факундо Пирис
8
Кен
Педро Кен
9
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев