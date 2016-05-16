Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Азмун 74
1:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
16 мая 2016, 19:30 МСК
16.05.2016, 19:30 МСК
понедельник
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
8
Могилевец
Павел Могилевец
58
2
Калачев
Тимофей Калачев
87
20
Азмун
Сердар Азмун
74'
74'
77
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
1
Покатилов
Стас Покатилов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
4
Терентьев
Денис Терентьев
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
8
Киреев
Игорь Киреев
9
Канга
Каку Гуелор Канга
8
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
11
Бухаров
Александр Бухаров
14
Полоз
Дмитрий Полоз
32
Качарава
Ника Качарава
Урал
мин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
25
Ставпец
Александр Ставпец
60
41
Сапета
Александр Сапета
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
90
54
Рязанцев
Александр Рязанцев
89
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
68
Запасные
28
Заболотный
Николай Заболотный
16
Шубин
Александр Шубин
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
33
Меркулов
Михаил Меркулов
88
Коробов
Дмитрий Коробов
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
9
Гогниев
Спартак Гогниев
3
Лунгу
Чисамба Лунгу