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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Боли 39
Мкртчян 57
Мусалов 90
3:0
Матч завершен
Мордовия
Саранск
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
15 мая 2016, 17:00 МСК
15.05.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
25
Менса
Джонатан Менса
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
75
Мусалов
Тагир Мусалов
90'
90'
90
20
Маевский
Иван Маевский
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
54
20
Мутари
Амаду Мутари
67
94
Боли
Янник Боли
39'
39'
83
Запасные
13
Помазан
Евгений Помазан
27
Дженетов
Мехти Дженетов
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
57'
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
14
Бериша
Бернард Бериша
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев
Мордовия
мин
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
55
Нахушев
Руслан Нахушев
90
3
Гапон
Евгений Гапон
62
97
Фибел
Томас Фибел
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
84
Власов
Олег Власов
60
15
Махмудов
Эмин Махмудов
90
17
Дудиев
Аслан Дудиев
73
48
Луценко
Евгений Луценко
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
33
Шебанов
Денис Шебанов
40
Перендиа
Милан Перендиа
57
Навлетов
Руслан Навлетов
8
Бобер
Антон Бобер
88
Иванов
Алексей Иванов
25
Шипицин
Евгений Шипицин
99
Игнатович
Павел Игнатович
13
Маркин
Михаил Маркин